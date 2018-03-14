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صور.. العبادى يعيد افتتاح أقدم جسور الموصل بعد إعادة إعماره فى العراق

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:45 م
صور.. العبادى يعيد افتتاح أقدم جسور الموصل بعد إعادة إعماره فى العراق رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى





أ ف ب
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افتتح رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الأربعاء الجسر القديم فى مدينة الموصل، ليكون بذلك أول جسر يعاد إعماره فى هذه المدينة التى تمت استعادتها فى يوليو الماضى من قبضة داعش.

وتعرضت الجسور الخمسة فى مدينة الموصل لدمار شبه كامل نتيجة المعارك التى شهدتها المدينة .

وقال العبادى خلال احتفالية أقيمت لدى افتتاح الجسر القديم بعد إعادة إعماره بالكامل، إن "هناك ورشة اقتصادية حاليا فى محافظة نينوى، والإعمار قائم على قدم وساق فيها بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي".

افتتاح أقدم جسر فى الموصل
افتتاح أقدم جسر فى الموصل

ويعد الجسر القديم الذى بنى أوائل عام 1932 وافتتح فى عهد الملك غازى بن فيصل الأول سنة 1934، أقدم جسور المدينة ويبلغ طوله 305 أمتار.

وشارك العبادى بعد ذلك فى مؤتمر عقد فى ناحية برطلة، ذات الغالبية المسيحية، بهدف اشاعة التعايش السلمى فى محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل. وقال امام هذا المؤتمر "سننتقل اليوم، الى الجولة الثانية فى العراق وهى البناء".

ودفع اضطهاد المتطرفين للاقليات فى محافظة نينوى، خصوصا الايزيديين والمسيحيين وبينهم الكلدان والسريان، الى نزوح جماعى من مناطق سهل نينوى.

التفاف الطلاب حول العبادى
التفاف الطلاب حول العبادى

وتزامنت الزيارة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة فى 12 مايو، ويعد أئتلاف "النصر" الذى يتزعمه العبادى أحد ابرز التحالفات السياسية المشاركة فى الانتخابات المقبلة.

وتسعى السلطات العراقية الى إعادة الحياة الى الموصل التى كان يسكنها قرابة مليونى نسمة، والتى عانت من تسعة أشهر من المعارك الضارية سبقتها ثلاث سنوات من حكم المتطرفين.

العبادى يلقى كلمه أثناء الافتتاح
العبادى يلقى كلمه أثناء الافتتاح

 

تزيين الجسر بالورود
تزيين الجسر بالورود

 

جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح (2)

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

جسر الموصل
جسر الموصل

 

حيدر العبادى
حيدر العبادى

 

رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى

 

مراسم الافتتاح
مراسم الافتتاح

 


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