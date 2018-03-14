صور.. السفارة المصرية بالكويت تتزين لاستقبال الناخبين







كتب: هانى محمد

انتهت السفارة المصرية فى الكويت من جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية التى ستنطلق بعد غد الجمعة، داعية أبناء الجالية المصرية للادلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستورى، والمساهمة فى رسم مستقبل وطنهم.

سفارة مصر فى الكويت

وقالت جمانا نجم الدين، مسئولة الإعلام بالسفارة، إن عدد الجالية يترواح ما بين 650 إلى 750 ألف بحسب الزيارات العائلية والإقامات المؤقتة لأسر العاملين بالكويت.

وأضافت جمانا نجم الدين، فى تصريحات صحفية، أن الاستعدادات التى قامت بها السفارة تستوعب حشود الجالية كلها، وأنه تم توفير اماكن انتظار مريحة للأسر وكبار السن والأطفال فضلاً عن تنظيم مسار سريع لكبار السن.