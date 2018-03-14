video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 10:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. السفارة المصرية بالكويت تتزين لاستقبال الناخبين

الأربعاء، 14 مارس 2018 09:44 م
صور.. السفارة المصرية بالكويت تتزين لاستقبال الناخبين السفارة المصرية فى الكويت





كتب: هانى محمد
إضافة تعليق

انتهت السفارة المصرية فى الكويت من جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية التى ستنطلق بعد غد الجمعة، داعية أبناء الجالية المصرية للادلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستورى، والمساهمة فى رسم مستقبل وطنهم.

0aee88a8-b285-4097-a261-37db8459fc76
سفارة مصر فى الكويت

وقالت جمانا نجم الدين، مسئولة الإعلام بالسفارة، إن عدد الجالية يترواح ما بين 650 إلى 750 ألف بحسب الزيارات العائلية والإقامات المؤقتة لأسر العاملين بالكويت.

وأضافت جمانا نجم الدين، فى تصريحات صحفية، أن الاستعدادات التى قامت بها السفارة تستوعب حشود الجالية كلها، وأنه تم توفير اماكن انتظار مريحة للأسر وكبار السن والأطفال فضلاً عن تنظيم مسار سريع لكبار السن.

692fc575-813f-4af8-9a85-68818feba7d6

 

كما أطلقت السفارة المصرية فى الكويت هاشتاج "انزل عشان نبنى"، على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر وانستجرام وفيس بوك، لحث المصريين المقيمين فى الكويت على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

 
 
 
45a04ad4-045a-440e-82fe-9757ab07c132

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. السفارة المصرية بالكويت تنتهى من جميع الاستعدادات للانتخابات

سفارة مصر بالكويت تنتهى من تجربة "القارئ الآلى" استعدادا لانتخابات الرئاسة

السفارة المصرية فى الكويت

الكويت

الانتخابات الرئاسية

مصر

السيسى

انتخابات الرئاسة




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة