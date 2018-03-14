صور.. السفارة المصرية بالكويت تتزين لاستقبال الناخبين

صور.. السفارة المصرية بالكويت تتزين لاستقبال الناخبينالأربعاء، 14 مارس 2018 09:44 م
كتب: هانى محمد
انتهت السفارة المصرية فى الكويت من جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية التى ستنطلق بعد غد الجمعة، داعية أبناء الجالية المصرية للادلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستورى، والمساهمة فى رسم مستقبل وطنهم.
وقالت جمانا نجم الدين، مسئولة الإعلام بالسفارة، إن عدد الجالية يترواح ما بين 650 إلى 750 ألف بحسب الزيارات العائلية والإقامات المؤقتة لأسر العاملين بالكويت.
وأضافت جمانا نجم الدين، فى تصريحات صحفية، أن الاستعدادات التى قامت بها السفارة تستوعب حشود الجالية كلها، وأنه تم توفير اماكن انتظار مريحة للأسر وكبار السن والأطفال فضلاً عن تنظيم مسار سريع لكبار السن.
كما أطلقت السفارة المصرية فى الكويت هاشتاج "انزل عشان نبنى"، على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر وانستجرام وفيس بوك، لحث المصريين المقيمين فى الكويت على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
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