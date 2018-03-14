صور.. "الزراعيين" تنظم مؤتمرا حاشدا لتأييد للرئيس وتطلق مبادرة ازرع شجرة مثمرة







كتب عز النوبى

نظمت نقابة المهن الزراعية موتمرا شعبيا حاشدا لتأييد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية بمدينة سوهاج، وعلى هامش المؤتمر أطلقت النقابة لأول مرة مبادرة ازرع شجرة مثمرة داخل مدرستك.

وحضر الموتمر لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان وقيادات الزراعة وأعضاء النقابة والنقابات المهنية وعمد ومشايخ القرى المجاورة تحت عنوان (انزل - شارك) للتوعية وتحفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات ويأتى هذا الموتمر فى إطار الفعاليات التى تنظمها النقابة فى جميع المحافظات برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين.

كما أطلق الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، على هامش المؤتمر الحاشد بسوهاج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، مبادرة ازرع شجرة مثمرة داخل مدرستك، مؤكدا أنه سيتم مواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية بمختلف المحافظات لتأييد انتخاب الرئيس وعرض إنجازات الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى، خاصة استعراض المشروعات العملاقة فى المجال الزراعى والثروة الحيوانية.

وأضاف نقيب الزراعيين، أنه من خلال اللقاءات والمؤتمرات التى يتم مواصلتها بجميع محافظات الجمهورية للتوعية وتحفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات وتأييد الرئيس السيسى لدوره الكبير فى تطوير القطاع الزراعى من خلال مشروعات استثمارية عملاقة ساهمت فى تغيير خريطة الأمن الغذائى المصرية وواجهت التحديات الصعبة خلال سنوات عجاف تعرضت فيها البلاد إلى عدم الاستقرار، مشددا على أن استكمال مسيرة عطاء الرئيس خلال الفترة المقبلة ستنعكس على إشاعة الرضا لدى جميع المصريين، خاصة الفلاحين.



الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ازرع شجرة



الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين فى مؤتمر دعم الرئيس



جانب من حضور المؤتمر



خلال مؤتمر دعم الرئيس السيسى



مبادرة ازرع شجرة داخل مدرستك



مبادرة ازرع شجرة مثمرة



مؤتمر تايد الرئيس السيسى



مؤتمر حاشد تايد للرئيس بسوهاج



نقيب الزراعين خلال ازرع شجرة مثمرة