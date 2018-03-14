صور.. الدكتور حسن راتب ببورسعيد: رسالتى للعمال "لابد أن نؤكد للعالم أننا على قلب رجل واحد"الأربعاء، 14 مارس 2018 03:59 م
الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء
بورسعيد - محمد عزام
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قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء إن التحديات التى واجهتها مصر خلال الفترة السابقة لا يمكن للنظر إليها إلا بنظرة عميقة لما فيها من بناء وتنمية.
وأضاف "راتب"، خلال كلمته بمؤتمر "عمال من أجل مصر" الذى تنظمه حملة كلنا معاك من أجل مصر ببورسعيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تخطى كثيرا من الصعوبات وأعاد لنا الأمن والأمان الذى يعيد الاستثمار بكل قوته.
وأكد أن هذا القائد سينفذ طموحات الأمة خاصة العمال، مشيرا إلى أن ذلك بدأ يظهر الآن من خلال ما نراه من طفرة فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح أنه لابد على كل عمال مصر المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مواكبة التنمية واستكمال المشروعات القومية التى تم تدشينها خلال الفترة الماضية .
ووجه رئيس قناة المحور رسالة قال فيها "أيها العمال المخلصون رسالتى من أرض بورسعيد الطيبة.. نحن لابد أن نؤكد للعالم أننا على قلب رجل واحد".
وكرمت حملة من أجل مصر فى مؤتمرها "عمال من أجل مصر"، الدكتور حسن راتب على حضوره ومساهمته فى التوعية بالنزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، كما رحب به لفيف من القيادات التنفيذية ببورسعيد من بينهم عادل اللمعى أمين مدن القناة بالحملة، والدكتور راشد القصبى رئيس جامعة بورسعيد السابق، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.
يذكر أن مؤتمر "عمال من أجل مصر" تم تنظيمه بالمركز الثقافى بنطاق حى الشرق وسط حضور مئات العمال بالمناطق الصناعية المختلفة.
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