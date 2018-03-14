صور.. الأم المثالية ببورسعيد: رفضت الزواج بعد وفاة زوجى من أجل أولادى







بورسعيد - محمد فرج

فازت عفاف عبد المنعم محمد مكاوى 65 سنة بـ"المعاش" بالمركز الأول للأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد لعام 2018.

والتقى "اليوم السابع" بالأم المثالية ببورسعيد التى سهرت الليالى على مدار 29 سنة لتربية أولادها الثلاثة بعد وفاة زوجها الذى تحمل آلام المرض حتى فاضت روحه إلى بارئها.

وأضاف عفاف عبد المنعم محمد مكاوى، لـ"اليوم السابع"، أنها حاصلة على بكالوريوس معهد التعاون دفعة 83 ثم دبلومة فى المحاسبة 91، وبعدها عقد قرانى فى 76 بعد الانتهاء من خدمة زوجى كضابط احتياط بالقوات المسلحة، وبعدها تزوجنا فى 1980 وبعد 9 سنوات توفى الزوج عن عمر ناهز الـ39 عاما بعد رحلة معاناة مع المرض بين القاهرة وبورسعبد.

وقالت "عفاف" بعد وفاة زوجى حصلت على مكافأة نهاية خدمتة قدرها 2000 جنيه، وتم صرفها بعد عام ومعاش شهرى قدره 150 جنيها فضلا عن راتب مماثل كنت أتقاضاه من وظيفتى بمصلحة الضرائب العامة ببورسعيد، وهذا المبلغ زهيد للغاية لا يفى بمتطلبات أسرة مكونة من 3 أبناء يحتاجون أن يعيشوا حياة كريمة حتى لا يشعرون بفراق والدهم الذى كان العائل الوحيد لهم، ومن ثم دعوت الله أن يعيننى على تربيتهم.

وكافحت من أجلهم وهم صغار "مى" كانت وقتها 6 سنوات و"أحمد" 5 سنوات و"ياسر" عامين، وبذلت قصارى جهدى بكل ما أملك من مال وغيره ممن يحتاجونه، وكرست حياتى لهم، ورفضت الزواج على مدار 29 عاما، حتى وصلت بهم إلى بر الأمان، بعد تخرجهم من الجامعة، فحصلت "مى" على بكالوريوس تربية نوعية قسم حاسب آلى وتزوجت وأنجبت ندى 8 سنوات وعمر 5 سنوات و"أحمد" حصل على بكالوريوس تجارة و"ياسر" بكالوريوس المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ويعمل بأحد الدول العربية.

وأكد أبناء عفاف لـ"اليوم السابع" أن والدتهم تستحق أن تكون أما مثالية منذ 20 عاما مضت لعطائها، فكانت الأم والصديقة وربان السفينة، نجدها فى الشدائد تتابع عن قرب وتراقب زملائنا وتصرفاتنا وتخشى علينا من رفقاء السوء وظلت حارسا أمينا على تربيتنا، ورفضت كل من تقدم لها، وعزمت أن تهب لنا الحياة فكانت نعم الأم والأخت والصديقة، التى كرمها الله بأن تكون الأم المثالية لرحلة عطائها المستمر على مدار 29 عاما أطال الله لنا فى عمرها.

وأكدت الأم المثالية أنها تترقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يمثل لها حلماً وجائزة كبرى، وأنها تريد أن تبعث رسالة حب وتقدير للرئيس، تؤكد من خلالها أنها سوف تشارك فى الانتخابات الرئاسية قائلة: "نعم.. نعم للرئيس الذى وهبنا الأمن والأمان، وتحيا مصر".



الأم المثالية تتوسط نجليها مى الكبرى وأحمد شقيقها



أحفادها "ندى" و"عمر"



الأم المثالية تشارك حفيدتها ندى الفرحة



عمر يعبر عن فرحته مع جدته



أحمد الابن الأصغر يشارك فرحتها



"مى" الابنة الكبرى مع والدتها الأم المثالية



"مى" الابنة الكبرى للأم المثالية