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صور.. الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة فى التشيك للمطالبة بحرية الإعلام

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:31 م
صور.. الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة فى التشيك للمطالبة بحرية الإعلام تظاهرات فى التشيك





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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تظاهر عشرات الآلاف فى العاصمة التشيكية براغ، اليوم الأربعاء ضد الرئيس التشيكى والحكومة التشيكية للمطالبة بحرية الإعلام.

ورفع المتظاهرون لافتات ضد الرئيس وحكومته، مشعلين ضوء التليفونات المحمولة للتعبير عن رفضهم لتدخل الرئيس فى حرية الصحافة والإعلام.

احتجاجات ضد الرئيس فى التشيك
احتجاجات ضد الرئيس فى التشيك

 

احتجاجات ضد الرئيس والحكومة فى التشيك
احتجاجات ضد الرئيس والحكومة فى التشيك

 

آلاف المتظاهرون
آلاف المتظاهرون

 

تظاهرات فى براغ
تظاهرات فى براغ

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات (2)
جانب من التظاهرات 

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

لافتات ضد الحكومة التشيكية
لافتات ضد الحكومة التشيكية

 


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