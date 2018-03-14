صور.. الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة فى التشيك للمطالبة بحرية الإعلام







كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

تظاهر عشرات الآلاف فى العاصمة التشيكية براغ، اليوم الأربعاء ضد الرئيس التشيكى والحكومة التشيكية للمطالبة بحرية الإعلام.

ورفع المتظاهرون لافتات ضد الرئيس وحكومته، مشعلين ضوء التليفونات المحمولة للتعبير عن رفضهم لتدخل الرئيس فى حرية الصحافة والإعلام.



احتجاجات ضد الرئيس فى التشيك



احتجاجات ضد الرئيس والحكومة فى التشيك



آلاف المتظاهرون



تظاهرات فى براغ



جانب من الاحتجاجات



جانب من التظاهرات



جانب من التظاهرات