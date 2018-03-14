صور.. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والشرطة بمدينة كولون فى بنما

صور.. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والشرطة بمدينة كولون فى بنماالأربعاء، 14 مارس 2018 02:12 ص
تظاهرات بنما
كتب عبد الوهاب الجندى
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تحولت احتجاجات نُظمت للتنديد بتعامل الحكومة البنمية فى مدينة كولون، مع مشاكل البنية التحتية وانعدام الأمن، إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، أسفرت عن وقوع إصابات عدة فى الجانبين.
وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، الاشتباكات العنيفة التى وقعت بين الأهالى مع قوات الأمن، بالإضافى إلى إشعال النيران والتخريب فى المنشات بشوارع مدينة كولون البنمية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن أربعة ضباط أصيبوا وألقي القبض على 18 شخصا لنهبهم وتخريبهم وهجماتهم على قوات الأمن، فيما دعا زعيم الاحتجاج إدغاردو فويتير أنصاره للعودة إلى الشوارع من جديد وتنظيم إضراب عام فى مقاطعة كولون سيستمر لمدة 24 ساعة أخرى، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
إشعال النيران
الشرطة البنمية
الشرطة تعتدى علي المتظاهرين
الشرطة تعتقل متظاهر
الهتافات فى المظاهرات
جانب من التظاهر
رجل يلقى الحجارة علي الشرطة
سيدة تشاهد المظاهرات من منزلها
عمليات التخريب
مظاهرات بنما
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