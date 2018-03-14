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صور.. إجراءالقرعة الإلكترونية للحجاج فى الصالة المغطاة بشبين الكوم

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:47 م
صور.. إجراءالقرعة الإلكترونية للحجاج فى الصالة المغطاة بشبين الكوم قرعة الحج بالمنوفية





المنوفية _ محمد فتحى
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شهد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية واللواء سمير أبو زامل نائب مدير الأمن، فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لمديرية أمن المنوفية لحجاج بيت الله الحرام بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضى بشبين الكوم ، بحضوراللواء طارق البدوى مساعد مديرالأمن للشئون المالية والإدارية والعميد أسامة القللى مفتش الداخلية والشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية واللجنة الإلكترونية بالمديرية ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة.

 

بدأت فعاليات إجراء القرعة بالسلام الجمهورى والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

 

من ناحيته، أكد نائب مدير الأمن على أن الفائزين بالقرعة يتم اختيارهم بواسطة الحاسب الآلى دون أى تدخل بشرى ، وذلك لتوفير فرصة متساوية لكل المتقدمين بنزاهة وشفافية كاملة ، مشيراً إلى أنه بلغ إجمالى عدد المتقدمين لحج هذا العام 7 آلاف و71 فردا على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خلال الأقسام ومراكز مديرية الأمن وشبكة الإنترنت، حيث أسفرت القرعة عن فوز عدد 1089 حاجاً بالإضافة إلى إختيار عدد122 حاجاً بالتذكية من كبار السن ليصبح إجمالى حصة مديرية أمن المنوفية 1211 حاجاً لهذا العام بالإضافة إلى سحب عدد303 حاجاً إحتياطياً .

 

فيما أشار وكيل وزارة الأوقاف أن الحج يعد ركن الإسلام الخامس أوجبه المولى عزوجل على المستطيع مالياً وبدنياً ،مؤكدا على أن من أعطاه الله القدرة فليبادر وليسارع إلى آداء الفريضة موجهاً الفائزين بالقرعة هذا العام بأن لا ينسوا بلدنا وجيشنا من الدعاء فى هذه الأماكن الطيبة المباركة من أجل أن نعيش ونحيا فى بلد آمن ومستقر.

 

من جانبه، هنأ الدكتور أيمن مختار الفائزين بالقرعة مؤكداً لهم توفير كافة سبل الدعم والرعاية للتمتع بأداء مناسك الحج فى ظل مناخ آمن ،ووجههم للإلتزام بتعليمات بعثة الحج المرافقة حفاظاًعلى أمنهم وسلامتهم وحرصاً منه على ظهورهم بالمظهر المشرف بالأراضى المقدسة.

قرعه الحج بالمنوفيه (1)
 
قرعه الحج بالمنوفيه (2)
 
قرعه الحج بالمنوفيه (3)
 
قرعه الحج بالمنوفيه (4)
 
قرعه الحج بالمنوفيه (5)
 
قرعه الحج بالمنوفيه (6)
 

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