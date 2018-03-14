صور.. إبراهيم محلب يعقد اجتماعا مع العاملين بمشروع قناطر أسيوط الجديدة







أسيوط ـ محمود عجمي

عقد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس مجلس الوزراء السابق، منذ قليل، اجتماعا مع قيادات العمل بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، بحضور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط، والمهندس مجدي عباس رئيس الإدارة المركزية، والمهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، والمهندس جوزيف حلمى رزق الله، وكيل وزارة الرى بأسيوط ولفيف من قطاع الخزانات ومهندسى المشروع.

واستمع مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، لشرح عن نسبة الإعمال الهيدروميكانيكية والأعمال المدنية بمشرع قناطر أسيوط الجديدة والذى يهدف إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى، والواقع خلف ترعة الإبراهيمية لمساحة 1.65 مليون فدان، فى 5 محافظات .

وقال المهندس مجدي عباس، رئيس الإدارة المركزية، المهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، إنه يجري أعمال رصف الطريق الدائم بمنطقة الوليدية بعد أن تم استكمال أعمال ردم بالسد الغالق غرب النيل، فضلا عن متابعة الملاحة النهرية من خلال الهويسين بالقناطر بالإضافة إلى الكوبري العلوي الذي يربط بين غرب وشرق نهر النيل ويساهم فى حركة مرور السيارات والمواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس مجلس الوزراء السابق، على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية الصعيد وإقامة المشروعات القومية العملاقة التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يساهم في توفير المياه لـ5 محافظات بالصعيد باجمالى 1,65 مليون فدان.

يذكر أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة، يهدف إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية 1.65 مليون فدان، بنسبة حوالى 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى "أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم،الجيزة"، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى.

كما يهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا،أعلى القناطر الجديدة، بعرض 4 حارات مرورية لربط شرق وغرب النيل، وأيضًا توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه.

كان المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والستراتيجية ورئيس مجلس الوزراء السابق، شارك في ندوة " المشروعات القومية والاستراتيجية فى مصر " والتى تنظمها جامعة أسيوط بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة.



























