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صور.. أهالى مركز بلاط يعقدون مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسى

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:55 م
صور.. أهالى مركز بلاط يعقدون مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسى مؤتمر دعم الرئيس السيسى بمركز بلاط





الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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نظمت حملة كلنا معك من أجل مصر بالوادى الجديد، مؤتمرًا حاشدًا بمركز بلاط، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى ببلاط، والذى شهد حضورًا غير مسبوق من أهالى مركز ومدينة بلاط، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى مدينة بلاط، حيث شهد المؤتمر عددًا من الفقرات المتنوعة، وكلمات من الحاضرين للتأكيد على دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية .

 

حضر المؤتمر، المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط، والنائب برديس سيف الدين عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة، وصابر صقر رئيس مركز بلاط السابق، ومحمد سلامة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى ببلاط، وعبد السلام محمد نقيب الفلاحين بمركز بلاط، وعبد الوهاب زخيرة أحد كوادر بلاط الشعبية، والمهندس عبد الحكم جبالى رئيس مركز الداخلة السابق، والحاج عربى يمانى، وغيرهم من القيادات الشعبية ومواطنى مركز ومدينة بلاط.

 

وقال المهندس عبد الحكم جبالى رئيس مركز الداخلة السابق، أن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، هو لزاما على كل مواطن ادرك ما تحقق من إنجازات حقيقية فى شتى ربوع الوطن، والتى بالفعل لا يمكن حصرها بسهولة مقارنة بقصر تلك الفترة التى تحققت فيها الإنجازات، وخاصة تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وتنفيذ خطة تنموية شاملة، أسفرت عن تحقيق نقلة كبيرة فى مستوى الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين وخاصة فى محافظة الوادى الجديد، التى لم تشهد مثل هذا الدعم الغير مسبوق منذ إنشائها محافظة، حيث تم تخصيص اكثر من 60 مليار جنيه، لصالح تنفيذ المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات بالمحافظة .

 

وأكد المهندس أحمد حلمى منسق عام الحملة بمركز بلاط، أن المؤتمر شهد إقبالاً غير مسبوق من أهالى المركز، واضطر عدد كبير من المواطنين للوقوف خارج القاعة حرصًا على المشاركه فى المؤتمر لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وذلك من منطلق ايمانهم التام بما تستدعيه المرحلة الحالية من احتياج لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، لأنه الوحيد القادر على استكمال مسيرة التنمية والاستقرار فى البلاد، حيث تسابق الحاضرون على التعبير عن تأييدهم للرئيس السيسى والخروج لمنحه أصواتهم فى الانتخابات.

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

مؤتمر شعبى لأهالى مركز بلاط لدعم الرئيس
مؤتمر شعبى لأهالى مركز بلاط لدعم الرئيس

 

حضور كبير من المواطنين
حضور كبير من المواطنين

 

داخل جمعية تنمية المجتمع المحلى ببلاط
داخل جمعية تنمية المجتمع المحلى ببلاط

 

حشود من المواطنين
حشود من المواطنين

 

مشاركة كبيرة من السيدات
مشاركة كبيرة من السيدات

 

 

 

 


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