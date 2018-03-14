صور.. أهالى القنطرة غرب بالإسماعيلية ينظمون مؤتمرا لتأييد السيسى







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظم أهالى ومواطنى القنطرة غرب بالإسماعيلية، بالاشتراك مع حملة "كلنا معاك من أجل مصر" الحملة الرسمية للرئيس السيسى، مؤتمرا جماهيريا حاشدا فى شارع التحرير فى قلب مدينة القنطرة غرب.

بحضور أحمد العايدى أمين الحملة بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية، المستشار عبدالفتاح عبدالله، واللواء أشرف عمارة، وعصام منسى، وأمال رزق الله، واللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والإعلام، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والمئات من أهالى القنطرة غرب، والقرى والعزب بمركز ومدينة القنطرة غرب، وكبار العائلات وعمد القرى بالقنطرة، وذلك لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وبدء المؤتمر، بالسلام الوطنى ثم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، ثم قراءة القرآن الكريم.

وخلال المؤتمر، تم استعراض الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التى تحققت على أرض محافظة الإسماعيلية، خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى .

وقد أكد جميع المشاركون فى المؤتمر، على حتمية النزول الى لجان الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد له 26و27و28 من مارس الجارى، للمشاركة الحقيقية فى اختيار الرئيس، واستكمال حقه فى الممارسة الديمقراطية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتكملة مسيرة التنمية والبناء لمصر الجديدة، موجهين رسالة للعالم أجمع أننا كمصريون جميعا على قلب رجل واحد فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه مصر على كافة المستويات، ومؤكدين على مدى وعى الشعب المصرى العريق.

وأعلن الحاضرون، تأييدهم للرئيس الوطنى عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية.