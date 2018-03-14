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صور.. أمريكا تتهم روسيا بـ"المسئولية" عن تسميم الجاسوس سكريبال فى بريطانيا

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:09 م
صور.. أمريكا تتهم روسيا بـ"المسئولية" عن تسميم الجاسوس سكريبال فى بريطانيا أثناء جلسة مجلس الأمن





(أ ف ب)
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قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، فى اجتماع لمجلس الأمن طلبته لندن على وجه السرعة اليوم الأربعاء، إن روسيا "مسؤولة عن تسميم الجاسوس فى بريطانيا سيرجى سكريبال".

وأضافت أن "الولايات تعتقد أن روسيا مسؤولة، هذه ليست حادثة منعزلة"، وتابعت أن بلادها "متضامنة تماما مع المملكة المتحدة".

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

 

جلسة مجلس الأمن
جلسة مجلس الأمن

 

مندوب بريطانيا
مندوب بريطانيا

 


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الجاسوس

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