صور.. أمريكا تتهم روسيا بـ"المسئولية" عن تسميم الجاسوس سكريبال فى بريطانيا

صور.. أمريكا تتهم روسيا بـ"المسئولية" عن تسميم الجاسوس سكريبال فى بريطانياالأربعاء، 14 مارس 2018 10:09 م
أثناء جلسة مجلس الأمن
(أ ف ب)
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قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، فى اجتماع لمجلس الأمن طلبته لندن على وجه السرعة اليوم الأربعاء، إن روسيا "مسؤولة عن تسميم الجاسوس فى بريطانيا سيرجى سكريبال".
وأضافت أن "الولايات تعتقد أن روسيا مسؤولة، هذه ليست حادثة منعزلة"، وتابعت أن بلادها "متضامنة تماما مع المملكة المتحدة".
جانب من الجلسة
جلسة مجلس الأمن
مندوب بريطانيا
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