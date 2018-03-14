صحيفة "الخليج" الكويتية تحتفل بعيدها التاسع وسط فرحة قرائها

صحيفة "الخليج" الكويتية تحتفل بعيدها التاسع وسط فرحة قرائهاالأربعاء، 14 مارس 2018 11:06 م
رئيس تحرير صحيفة الخليج أحمد إسماعيل بهبهانى
كتب – محمود محيى
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احتفلت صحيفة "الخليج" الكويتية بعيدها التاسع، مع تمنيات قرائها بأطيب الأمنيات واستمرار النجاح والتميز، وأن تبقى دائما منارة للكلمة الصادقة والرأى الحر، فى دولة الكويت، تحت قيادة رئيس تحرير الصحيفة أحمد إسماعيل بهبهانى.
صحيفة الخليج
وثمن العديد من قادة الرأى والفكر والسياسة فى الكويت دور الصحيفة الوطنى وعبروا عن اعتزازهم بطرحها الموضوعى للقضايا التى تهم المواطنيين فى الكويت بصفة خاصة وكافة دول الخليج بعيدا عن الإثارة وبأسلوب حيادى.
وكان فى مقدمة مهنئو الصحيفة الشيخ ناصر المحمد رئيس وزراء الكويت الأسبق حيث أرسل باقة ورد ورسالة تهنئة إلى رئيس تحرير الصحيفة أحمد إسماعيل بهبهاني.
وتتقدم أسرة تحرير "اليوم السابع" بالتهنئة للزميل أحمد إسماعيل البهبهانى، وتتمنى له دوام التوفيق والنجاح.
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