صحة الأقصر: الكشف على 1329 مريضا بقافلة طبية بوحدة البعيرات الصحية

صحة الأقصر: الكشف على 1329 مريضا بقافلة طبية بوحدة البعيرات الصحيةالأربعاء، 14 مارس 2018 08:58 ص
قافلة طبية - صورة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم تنظيم قافلة طبية بوحدة البعيرات الصحية وذلك على مدار يومين، شملت تخصصات عظام وأنف وأذن وجلدية ونسا وباطنه وجراحة وأطفال، وأسفرت عن الكشف على 1329 مريضا.
وأضاف وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن القوافل الطبية التى تقوم بها مديرية الصحة بالأقصر واصلت دورها فى تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان، تحت إشراف منسق القوافل الدكتور محمد عبد النبي، والتى شملت تخصصات عظام وأنف وأذن وجلدية ونسا وباطنه وجراحة وأطفال، حيث بلغ عدد المترددين على القافلة 1329 مريضا.
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