video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صائب عريقات: محاولة اغتيال الحمد الله بغزة جريمة تستهدف شق الصف الوطنى

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:02 م
صائب عريقات: محاولة اغتيال الحمد الله بغزة جريمة تستهدف شق الصف الوطنى صائب عريقات





رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات " إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامى الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج خلال زيارتهما لقطاع غزة أمس،ليست عملا فرديا وإنما جريمة خطط لها لزرع ثقافة الإجرام والفوضى والفلتان فى ذهن شعبنا الذى يقاوم الاحتلال ويبنى الدولة ".

وأكد عريقات - فى حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأربعاء، أن الجهة التى قامت بمحاولة الاغتيال تسعى من وراء جريمتها إلى شق الصف الوطنى والالتفاف على القيادة الفلسطينية وإيجاد قيادة بديلة.

وطالب حركة حماس - التى حملها مسؤولية جريمة الأمس - بإنهاء "الانقلاب" والانقسام بشكل فورى، مؤكدا أن لا عذر لها بعد هذه الجريمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نجاة رئيس الوزراء الفلسطينى من محاولة اغتيال فى غزة

إنهم يحرقون أغصان الزيتون.. صور.. استهداف موكب رامي الحمدالله رئيس الحكومة الفلسطينية بعبوة ناسفة فى غزة.. أبو مازن يحمل حماس المسؤولية الكاملة.. والحركة ترد: مؤامرة لوأد جهود المصالحة.. وأجهزتنا الأمنية تحقق

رئيس الوزراء الفلسطينى رامي الحمدالله يقطع زيارته إلى غزة بعد استهداف موكبه (صور)

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحقق فى انفجار موكب رئيس الوزراء شمال غزة

أول صور لموقع انفجار موكب رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطينى فى غزة

صائب عريقات

غزه

اغتيال رامى الحمدالله

اخبار العرب

رئيس الوزراء الفلسطينى




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة