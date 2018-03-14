صائب عريقات: محاولة اغتيال الحمد الله بغزة جريمة تستهدف شق الصف الوطنى







رام الله (أ ش أ)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات " إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامى الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج خلال زيارتهما لقطاع غزة أمس،ليست عملا فرديا وإنما جريمة خطط لها لزرع ثقافة الإجرام والفوضى والفلتان فى ذهن شعبنا الذى يقاوم الاحتلال ويبنى الدولة ".

وأكد عريقات - فى حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأربعاء، أن الجهة التى قامت بمحاولة الاغتيال تسعى من وراء جريمتها إلى شق الصف الوطنى والالتفاف على القيادة الفلسطينية وإيجاد قيادة بديلة.

وطالب حركة حماس - التى حملها مسؤولية جريمة الأمس - بإنهاء "الانقلاب" والانقسام بشكل فورى، مؤكدا أن لا عذر لها بعد هذه الجريمة.