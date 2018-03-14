شيخ الازهر يغادر القاهرة فى جولة خارجية تشمل البرتغال وموريتانيا

غادر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، متوجها فى جولة خارجية تشمل البرتغال وموريتانيا.

ويعقد فضيلة الإمام الأكبر عددا من اللقاءات خلال زيارته للبرتغال، تشمل رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، كما يلقى كلمة فى الاحتفال بمرور 50 سنة على تأسيس الجمعية الإسلامية فى "لشبونة"، بحضور رئيس البرتغال والأمين العام للأمم المتحدة، وتحتفل الجامعة الكاثوليكية (أكبر جامعات البرتغال) بزيارة الإمام الأكبر، ويلقى فضيلته كلمة بهذه المناسبة.