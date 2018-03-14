شيخ الازهر يغادر القاهرة فى جولة خارجية تشمل البرتغال وموريتانيا

شيخ الازهر يغادر القاهرة فى جولة خارجية تشمل البرتغال وموريتانياالأربعاء، 14 مارس 2018 11:32 ص
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتبت رحاب نبيل
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غادر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، متوجها فى جولة خارجية تشمل البرتغال وموريتانيا.
ويعقد فضيلة الإمام الأكبر عددا من اللقاءات خلال زيارته للبرتغال، تشمل رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، كما يلقى كلمة فى الاحتفال بمرور 50 سنة على تأسيس الجمعية الإسلامية فى "لشبونة"، بحضور رئيس البرتغال والأمين العام للأمم المتحدة، وتحتفل الجامعة الكاثوليكية (أكبر جامعات البرتغال) بزيارة الإمام الأكبر، ويلقى فضيلته كلمة بهذه المناسبة.
وعقب زيارة البرتغال، يتوجه شيخ الأزهر إلى موريتانيا، للمشاركة فى حلقة نقاشية مفتوحة مع كبار علماء الدين هناك حول التصدى لظاهرة العنف والتطرف، كما يلتقى فضيلته الرئيس الموريتانى، ورئيس البرلمان، ورئيس الحكومة، وكبار العلماء ورجال الدولة، ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة الأزهر وعدد من المؤسسات العلمية فى موريتانيا.
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