شيخ الأزهر يصل البرتغال للقاء رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والوزراء







كتب - لؤى على

وصل قبل قليل اليوم الأربعاء، الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، حيث يعقد خلال زيارته لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

ويلقى الإمام الأكبر كلمة في الاحتفال الذي يعقد بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الجمعية الإسلامية في لشبونة، بحضور رئيس البرتغال والأمين العام للأمم المتحدة، كما يلقى كلمة في الاحتفال الذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية، أكبر جامعات البرتغال، ترحيبا بفضيلته.

وكان في استقبال الإمام الأكبر شيخ الأزهر، رئيس مراسم الرئاسة البرتغالية وقائد القاعدة الجوية، والسفير علي العشيري سفير مصر بالبرتغال وأعضاء السفارة المصرية بلشبونة.

ويرافق الإمام الأكبر خلال الجولة وفد من قيادات الأزهر الشريف، يضم: الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الازهر، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار الأزهر لشئون الوافدين.