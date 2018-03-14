شركة مياه سوهاج تؤمن على أكثر من 5700 عامل بشهادة أمان المصريين

شركة مياه سوهاج تؤمن على أكثر من 5700 عامل بشهادة أمان المصريينالأربعاء، 14 مارس 2018 06:50 م
جانب من الاجتماع
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب عن شراء شهادات أمان للمصريين لجميع العاملين بالشركة، والذى يبلغ عددهم 5760 عامل، بواقع 5 شهادات لكل موظف مثبت او مؤقت بقيمة تبلغ 2500 جنيه، يتم تقسيطها بقيمة 100 جنيه شهرياً، وكذلك شراء شهادة لكل عامل من العمالة اجر مقابل عمل بقيمة تبلغ 500 جنيه، يتم تقسيطها بقيمة 100 جنيه شهرياً، وذلك لحماية وتأمين العاملين بالشركة .
جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بحضور مسئولى بنك مصر ومسئولى الشركة، لتوقيع الاتفاق على شراء الشهادات، والتى تبلغ مدتها ثلاث سنوات بعائد سنوي 16 %، ويمكن تجديدها لثلاث مدد أخرى، أي 9 سنوات وفقاً لرغبة كل موظف.
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