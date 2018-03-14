شركات النفط تكبح طموح العراق فى زيادة الإنتاج







رويترز

قال عبد المهدى العميدى مدير إدارة العقود والتراخيص بوزراة النفط العراقية فى تصريحات لوكاة رويترز، إن جميع الشركات باستثناء بتروناس وتوتال تقترح خفض مستويات إنتاجها المستهدفة.

وأضاف أن لوك أويل، هى الوحيدة حتى الآن التى توصلت إلى اتفاق مبدئى مع وزارة النفط بشأن مستوى مخفض للإنتاج المستهدف ليصبح مستوى إنتاج حقل غرب القرنة 2 المستهدف 800 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا.