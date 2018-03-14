شاهد الإثبات: نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة طلب رحلة لدبى وهدايا عينية رشوة

شاهد الإثبات: نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة طلب رحلة لدبى وهدايا عينية رشوةالأربعاء، 14 مارس 2018 06:43 م
كتب أحمد حسنى
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لشاهد الإثبات "ضابط بالرقابة الإدارية"، فى محاكمة نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة الأسبق وسيدة أعمال ووسيط فى اتهامهم بالرشوة.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 26 بعضوية كل من المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود وسكرتارية وائل عبد المقصود، وجورج ماهر.
وحضر سامح عاشور نقيب المحامين، إلى محكمة التجمع للدفاع عن المتهمة الثانية، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة للشهود من ضباط هيئة الرقابة الإدارية.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة وبإشراف أحمد حنفى، المحامى العام أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة.
ويشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لحصوله على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضى بمنطقة التجمع الخامس.
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