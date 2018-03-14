شاهد.. إغلاق محور أحمد عرابى بالمهندسين بسبب أعمال محطة مترو التوفيقية

شاهد.. إغلاق محور أحمد عرابى بالمهندسين بسبب أعمال محطة مترو التوفيقيةالأربعاء، 14 مارس 2018 09:49 ص
غلق شارع احمد عرابى
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية محدودة بمحيط أعمال غلق شارع أحمد عرابى بسبب إنشاء محطة مترو التوفيقية بالمهندسين وعينت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة العديد من الخدمات المرورية بمحيط اﻷعمال مع توجيه السائقين لأماكن التحويلات.
غلق شارع احمد عرابى
كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين اﻷنتهاء منها.
غلق شارع احمد عرابى
غلق شارع احمد عرابى
غلق شارع احمد عرابى
غلق شارع احمد عرابى (3)
غلق شارع احمد عرابى
غلق شارع احمد عرابى
غلق شارع احمد عرابى
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