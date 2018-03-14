"س و ج" لماذا تنشئ الدولة حاضنات أعمال بالجامعات والمدارس؟







كتب مصطفى عبد التواب

خلال ديسمبر الماضى، أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط، والتربية والتعليم والتعليم العالى، عن انطلاق مشروع رواد 2030، والذى يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات والمدارس، بما يعود على الاقتصاد المصرى بالنفع من خلال حاضنات للأعمال تساعد على تنمية أفكار الشباب وتحويلها إلى مشروعات، وفيما يلى مجموعة من الاسئلة التى توضح كيفية الاستفادة من هذه الحاضنات..

ما هى أهداف مشروع رواد 2030؟

مشروع رواد 2030 والذي يهدف إلى النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة مما يحقق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030، وذلك عن طريق خلق مجتمع علمى قادر على دعم ونشر فكر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

ماذا تعنى حاضنات الأعمال؟

حاضنات الأعمال هى مؤسسات تعمل على دعم رواد الأعمال الجدد حيث تقدم لهم كل أنواع الدعم اللازم من خدمات واستشارات متكاملة" على الاصعدة الإدارية ومحاسبية والفنية والقانونية"، للنهوض بمشروعاتهم الصغيرة والتغلب على المشاكل التى يمكن أن تواجهم فى بداية عملهم ليكون أداء شركاتهم أقوى عند خروجها من الحاضنة مما يحسن من نسب نجاحها".

لماذا تنشأ الحكومة هذه الحاضنات؟

لزيادة فرصة نجاح المشاريع الجديدة لتحويل البحوث والدراسات إلى مشاريع ومنتجات يمكن تسويقها لربط الصناعات الصغيرة مع بعضهالتحقيق مبدأ التنمية الإجتماعية من خلال التنمية الاقتصادية لأفراد المجتمعلتوفير البنية التحتية من الصناعات المغذية للمشاريع الكبيرة القائمة بالفعللتوفير بيئة ملائمة لنشأة المشاريع الصغيرة وحمايتها فى مراحلها الاولى الصعبة، لتقديم مشاريع قوية للمجتمع فى المستقبل قادرة على الاسمترار والتطور، لدعم المهارات والابداعات لدى اصحاب المشاريع الجديدة توفير بيئة عمل مناسبة للمشروع خلال السنوات الأولى لزيادة فرصة نجاحه لتحويل البطالة بالمجتمع إلى قوة اقتصادية قادرة على العطار وتوفير الوظائف للغير.

ما الفئات المستهدفة من هذا المشروع ؟

تستهدف الحكومة نشر ثقافة ريادة الأعمال بين جميع فئات الشباب، حيث توفر الحكومة منحة بالتعاون بين جامعات كامبريدج والجامعة الامريكية، ومعهد التخطيط القومى، تهدف لزيادة ثقافة ريادة الأعمال لدى طلاب وخريجى الجامعات، علاوة على طلاب الدبلومات الفنية، وطلاب المراحل الإعدادية.

هل أنشئت الحكومة حاضنات أعمال بالفعل ؟

تم الإعلان حتى الآن عن إنشاء حاضنة أعمال بجامعة القاهرة، فيما تجهز الحكومة حاليا عدد آخر من الحاضنات بجامعات الإسكندرية والسويس وطنطا، وتهدف إلى نشر هذه الحاضنات فى جميع جامعات القاهرة.