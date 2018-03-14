سيدة تستولى على ربع مليون جنيه من راغبى العمل بالخارج







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العام من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية بموجب تأشيرات سفر مزورة.

جاء ذلك فى إطار استمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الاحتيال على المواطنين من راغبى السفر خارج البلاد، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من بعض المواطنين بقيام شقيقتان بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ قيمتها 257 ألف جنيه، بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.

وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة، بقيام "رحمة .س. م " حاصلة على ليسانس علم اجتماع، وشقيقتها "بسمة" حاصلة على ماجستير علم نفس، مقيمتان بطنطا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر خارج البلاد والاستيلاء منهم على المبالغ المالية المشار إليها بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية لتوفير فرص عمل لهم وتسليمهم تأشيرات سفر "مزورة"، إلا أنهما لما يفيا بوعدهن وامتنعن عن رد أصل المبالغ المالية للمبلغين .

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الثانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.