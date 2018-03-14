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الأربعاء، 14 مارس 2018 10:54 ص
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سنغافورة تحقق بشأن شركتين متهمتين ببيع سلع كمالية لكوريا الشمالية

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:24 ص
سنغافورة تحقق بشأن شركتين متهمتين ببيع سلع كمالية لكوريا الشمالية رئيس كوريا الشمالية





رويترز
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قالت سنغافورة، اليوم الأربعاء، إنها تجرى تحقيقات تتعلق بشركتين محليتين متهمتين بإمداد كوريا الشمالية بسلع كمالية فى انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) في وقت سابق هذا الأسبوع عن مسودة تقرير مسربة من لأمم المتحدة، إن الشركتين هما شركتا (أو.سى.إن) و(تى-سبشيالست) الشقيقتان اللتان تتشاركان نفس المدير.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية فى سنغافورة في بيان "سلطات سنغافورة على علم بهذه القضايا ونحن على اتصال مع لجنة الأمم المتحدة بشأنها".

وأضاف البيان "فيما يتعلق بالشركتين المذكورتين في تقرير (بى.بى.سى)، وهما (أو.سى.إن) و(تى-سبيشيالست)، بدأت السلطات تحقيقات بشأنهما لكن لا يمكننا تقديم تفاصيل إضافية لأن التحقيقات مستمرة".

ولم يتسن بعد الوصول للشركتين ولا للمحامى إدموند بيريرا، الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه يمثل الشركتين، للحصول على تعليق، وقالت (بى.بى.سى) إن الشركتين نفتا ارتكاب أي مخالفات.

وبموجب عقوبات الأمم المتحدة، يحظر بيع السلع الكمالية لكوريا الشمالية منذ 2006. وأوقفت سنغافورة كل أوجه التبادل التجارى مع بيونج يانج في نوفمبر .


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