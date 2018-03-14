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سقوط عصابة استولت على قطعة أرض ملك سيدة مقيمة بالخارج بأوراق مزورة فى القاهرة

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:52 م
سقوط عصابة استولت على قطعة أرض ملك سيدة مقيمة بالخارج بأوراق مزورة فى القاهرة التشكيل العصابى عقب القبض عليهم





كتب ـ محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى عقب قيامهم بالاستيلاء على قطعة أرض ملك إحدى المقيمات بالخارج بموجب مستندات مزورة.

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من أحد المحامين بصفته وكيلاً عن سيدة أعمال مقيمة بمدينة نصر، وحالياً مقيمة بإحدى الدول الأجنبية، لتعرض موكلته لواقعة احتيال والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لها مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء كائنة بمدينة الشروق بالقاهرة الجديدة، وذلك بموجب توكيل خاص مزور .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده إلى أن وراء تلك الواقعة 3 أشخاص وجميعهم مقيمون بالقاهرة، حيث اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على الأراضى الفضاء الكائنة بالمدن الجديدة عن طريق تزوير توكيلات منسوبة للعديد من السفارات والقنصليات لجمهورية مصر العربية بالعديد من الدول الأجنبية، وتمكنوا من خلال ذلك الاستيلاء على قطعة أرض فضاء مساحتها  "648 متر مربع" مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء بالمنطقة السابعة بمدينة الشروق القاهرة الجديدة ملك موكلة الشاكى عن طريق تزوير توكيل خاص، يفيد قيام مالكة الأرض بتوكيل المتهمة الأولى بالتعامل على قطعة الأرض، وذلك فى البيع للنفس والغير والتعامل مع الجهات الحكومية وجهاز مدينة الشروق والذى تم إيداعه بمكتب توثيق عين شمس .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين في مدينة نصر، وعثر بحوزتهم على مستندات مزورة خاصة بملكية قطعة الأرض المشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.


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