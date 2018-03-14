سقوط عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بوحدة مرور القطامية والسلام







كتب إبراهيم أحمد

القى رجال مباحث الإدارة العامة لمرور القاهرة القبض على عاطلين لقيامهما بمزاولة أعمال النصب والسمسرة على المواطنين المترددين داخل وحدة مرور القطامية والسلام وأخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبط "عادل.ف.س" 45 سنة والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى " تبديد" بإجمالى حبس 4 سنوات اثناء تواجده بمجمع تراخيص مرور القطامية وقيامه بمزاولة أعمال النصب والسمسرة على جمهور المواطنين المترددين على الوحدة وإيهامهم بأنه من العاملين بالمجمع وعثر بحوزته على تصاريح استخراج رخص وصور فوتوغرافية وإيصالات تحصيل قومسيون طبى و5120 جنيها.

وبمواجهته اعترف بقيامه بممارسة أعمال النصب والسمسرة على جمهور المواطنين المترددين على الوحدة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطة الإجرامى وتحررعن ذلك المحضر رقم 1132 لسنة 2017م جنح القطامية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "محمد.ع.ع" 34 سنة أثناء تواجده بوحدة تراخيص مرور السلام وقيامه بمزاولة أعمال النصب والسمسرة على جمهور المواطنين المترددين على الوحدة وإيهامهم بأنه من العاملين بالوحدة وعثر بحوزته على مبلغ مالى 120 جنيها.

بمواجهة المتهم اعترف بممارسة أعمال النصب والسمسرة على جمهور المواطنين المترددين على الوحدة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطة الإجرامي وتحررعن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.