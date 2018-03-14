سقوط باحثين قانونين بوزارة السياحة بتهمة تقاضى رشوة

رشوة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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ألقت الأجهزة الأمنية المختصة القبض على باحثين قانونيين بوزارة السياحة بتهمة الرشوة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على كلا من "ماهر. س" 40 سنة باحث قانونى بوزارة السياحة، و"محمود. ح" 45 سنة باحث قانونى بوزارة السياحة، وذلك خلال تقاضيهما رشوة من أحد المواطنين نظير إنهاء بعض الإجراءات بشكل غير قانونى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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