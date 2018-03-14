سفارة مصر بفرنسا: الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية لاستقبال الناخبين







كتب: هانى محمد

دعت السفارة المصرية بفرنسا عبر إعلانات نشرت بمقرها، وموقعها الإليكترونى وعبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى المواطنين إلى الحرص على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم السياسى الذى كفله الدستور والقانون.

وحث السفير إيهاب بدوى سفير مصر لدى باريس ومندوبها الدائم باليونسكو، الجالية المصرية فى فرنسا على ممارسة حقهم الدستورى والقيام بواجبهم الوطني، عبر المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية التى ستقام جولتها الأولى على مدار ثلاثة أيام هى 16 و17 و18 مارس الجارى من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وذلك أثناء المؤتمر الذى عقد فى مقر السفارة مع الجالية المصرية أثناء زيارة التى قامت بها نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والتى أشارت بدورها وأكدت للجالية المصرية الموجودة فى فرنسا ضرورة المشاركة الانتخابية بغض النظر عن اختياراتهم.

وأكد السفير إيهاب بدوى سفير مصر لدى فرنسا، على أهمية المشاركة الفعالة والإيجابية لأبناء الوطن فى الخارج، وإدلائهم بأصواتهم بحرية وشفافية، معربا عن ثقته فى وعيهم وإدراكهم بضرورة إسهامهم بقوة فى رسم مستقبل البلاد من خلال التصويت فى هذا الاستحقاق المهم.

وأضاف السفير أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية بالسفارة المصرية فى باريس والقنصلية العامة بمارسيليا لاستقبال الناخبين المقيمين بِجِميع أنحاء فرنسا أو المتواجدين بها بصفة مؤقتة، مشيرا إلى أنه تم استقدام المعدات اللازمة، لاسيما أجهزة القارئ الإلكترونى التى تظهر على الفور أحقية المواطن فى التصويت، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بكل يسر وسلاسة فضلا عن توفير دعم تقني، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لسرعة التعامل مع أى عطل طارئ فى الأجهزة المستخدمة.

وأشار السفير إيهاب بدوى إلى أنه يحق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، الانتخاب ما دام يحمل بطاقة الرقم القومى سارية أو منتهية مدون عليها محل إقامته فى مصر أو جواز سفر مميكن سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وأوضح أنه تم التنسيق مع السلطات الفرنسية لتأمين العملية الانتخابية والتصدى لأى محاولات لإثارة الشغب أو عرقلة الاقتراع.

ولفت السفير إيهاب بدوى إلى أن عملية فرز الأصوات ستجرى بعد إغلاق باب التصويت فى الساعة التاسعة مساء يوم 18 مارس، على أن يتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج فور الانتهاء من الفرز.

ومن جانبها، قالت المستشار الإعلامية رشا عبد الخالق، إن المكتب قام بعدة نشاطات لدعم جهود البعثة كان من بينها تسهيل طلبات كافة الصحفيين والمراسلين الأجانب لتغطية الانتخابات فى مصر بالتعاون مع المركز الصحفى بالقاهرة، وعددهم 16، التواصل والاستجابة لعدد من المؤسسات الإعلامية الفرنسية لتغطية الانتخابات داخل مقر السفارة منها "إذاعة الشرق Radio Orient، قناة الحرة الفضائية، Sky News Arabia

وأضافت المستشار رشا عبد الخالق، رئيس المكتب الإعلامى، أنه تم التنسيق مع المؤسسات الصحفية المصرية الراغبة فى تغطية الانتخابات من داخل السفارة ومن بينها "وكالة أنباء الشرق الأوسط، صحيفة الأخبار، صحيفة الأهرام".

كما استقبل مكتب الدفاع اللجنة الخاصة بتسوية الأوضاع الخاصة بالمجندين وكذلك طالبى الرقم القومى، كما يشارك مكتب الدفاع بتأمين مقر لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتواصل السفارات المصرية بالخارج، على قدم وساق، استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والمقررة خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى بالنسبة للمواطنين المصريين بالخارج وفى حالة الإعادة تجرى فى الفترة من 19 إلى 21 أبريل المقبل.

وتعقد اللجان الانتخابية الفرعية فى الخارج، فى 139 لجنة فرعية، ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلى المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

وحرصا على تسهيل عملية التصويت للمواطنين المصريين بالخارج فقد تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة بوزارة الخارجية لمتابعة سير العملية الانتخابية بالسفارات والتعامل مع أية صعوبات أو مشاكل لوجستية قد تواجه البعثات ونقل شكاوى واستفسارات المواطنين التى قد ترد إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أو مجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.