سفارة مصر بجنوب أفريقيا تنهى استعداداتها لتصويت الجالية فى انتخابات الرئاسة







كتب : أحمد جمعة

قامت سفارة مصر فى "جنوب أفريقيا"، بإنهاء استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية فى "جنوب أفريقيا" أيام 16، 17، 18 مارس الجارى، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.

وقال السفير شريف عيسى سفير مصر فى "جنوب أفريقيا"، إن السفارة المصرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة فى إطار دورها بالعمل على تمكين المواطنين المصريين المقيمين فى "جنوب أفريقيا" من التصويت الانتخابى وفتح مقر السفارة باعتباره اللجنة الانتخابية فى دولة المقر، مؤكدا أن السفارة المصرية وأعضاءها فى استعداد كامل لاستقبال أبناء الجالية المصرية أيام التصويت.

وحول الإجراءات التى تم اتخاذها قال عيسى، إن السفارة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات من بينها الاستعدادات اللوجستية مثل التأكد من تحديثات أجهزة الحاسب الآلى، وتجهيز البرامج الخاصة بالنظام الانتخابى، مشيرا إلى أنه تم إجراء بث تجريبى بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل صحيح، كما أكد أنه تم التواصل مع السلطات المعنية فى "جنوب أفريقيا" وإبلاغها بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتوقيتات التصويت، لضمان تأمين عملية التصويت وتيسيرها فى محيط السفارة.

كما أشار السفير شريف عيسى، إلى أنه تم توجيه الدعوة لممثلى وسائل الإعلام فى دولة المقر لمتابعة عملية التصويت فى مصر، قائلا إن المكتب الإعلامى بالسفارة المصرية قام بمخاطبة المؤسسات الإعلامية فى "جنوب أفريقيا" لترشيح من يرغب فى الحصول على اعتماد التغطية للانتخابات الرئاسية، وتم بناءً على ذلك الحصول على موافقة "الهيئة الوطنية للانتخابات" على اعتماد 2 من ممثلى وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات، من "هيئة الإذاعة والتليفزيون الجنوب أفريقية SABC"، و"وكالة الأنباء الأفريقية ANA"، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمراسلين الأجانب (المركز الصحفى)، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مضيفا بأن التغطية الإعلامية سيجرى متابعتها من المكتب الإعلامى فى السفارة المصرية.

وحول دعوة أبناء الجالية المصرية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، قال السفير شريف عيسى إن دور السفارة يأتى فى إطار إعلام الناخبين وتقديم المعلومات الانتخابية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية، مؤكدا أن السفارة المصرية تقف على الحياد بين المرشحين الرئاسيين، وأن دعواتها للتصويت تأتى فى أهمية الدعوة إلى المُشاركة السياسية لأبناء مصر فى الخارج.

ونوه السفير شريف عيسى سفير مصر فى جنوب أفريقيا، أن السفارة المصرية قامت فى الفترة السابقة، عبر اللقاءات المباشرة مع أعضاء الجالية، والتى كان من بينها على سبيل المثال اللقاء مع مبعوثى الأزهر الشريف، وممثلى الكنيسة المصرية فى "جنوب أفريقيا" لدورهم الهام فى توعية أبناء الجالية المصرية وحثهم على المشاركة فى الانتخابات، وكذلك من خلال صفحة السفارة على شبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ومجموعة التواصل مع الجالية المصرية عبر التطبيق الهاتفى "واتساب"، بتقديم كافة المعلومات الانتخابية المتعلقة بكيفية التصويت، وموعده ومكانه، إضافة إلى الحث على أهمية المشاركة السياسية.