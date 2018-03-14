سفارة مصر بالإمارات تستخدام "الواتس آب" لحث أبناء الجالية على المشاركة بالانتخابات







كتب مصطفى عنبر

فى إطار العمل على دعم مشاركة المصريين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الانتخابات الرئاسية. بادرت السفارة المصرية بأبوظبى بتوظيف تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى هذا الشأن، من خلال إرسال رسائل لأبناء الجالية المصرية المقيمين بجميع أنحاء دولة الإمارات تتضمن أماكن وأوقات انعقاد لجان الانتخابات الرئاسية والتى سوف تقام بكل من مقر السفارة المصرية بأبوظبى والقنصلية العامة بدبى.

وقد وفرت سفارة مصر فى الإمارات وسائل تواصل مجانية، خاصة "واتس آب"، لإرسال تلك الرسائل التذكيرية لأبناء الجالية المصرية فى الإمارات لضمان وصولها لأكبر عدد من الناخبين وتوفيرا للنفقات.

وتضمنت الرسالة: "تهدى سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أطيب تحياتها لأبناء الجالية المصرية الكرام، وتود التذكير بانعقاد لجان الانتخابات الرئاسية بكل من مقر السفارة بأبو ظبى، والقنصلية العامة فى دبى، وذلك أيام الجمعة 16 مارس، السبت17 مارس، والأحد 18 مارس 2018، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.



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