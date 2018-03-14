سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-3-2018 وارتفاع العملة الأوروبية







كتبت- دانه الحديدى

واصل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعه أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 14-3-2018، مسجلا متوسط سعر فى السوق المصرى 21.68 جنيه للشراء، و 21.80 جنيه للبيع، وفقا لآخر بيانات البنك المركزى.

سعر اليورو اليوم فى مصر



سعر اليورو اليوم

وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى.

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.6804 جنيه للشراء

21.8038 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.70 جنيه للشراء

21.90 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.73 جنيه للشراء

21.89 جنيه للبيع



سعر اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.74 جنيه للشراء

21.90 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.70 جنيه للشراء

21.90 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.69 جنيه للشراء

21.89 جنيه للبيع



صرف اليورو

الاتحاد الأوروبى يرصد 50 مليون يورو لدعم ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبى زيادة دعمه البلديات الليبية، لتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية للمهاجرين والليبيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية

وقالت المفوضية الأوروبية فى بروكسل فى بيان لها: "إنها تبنت برنامجا جديدا بقيمة 50 مليون يورو، لتحسين الظروف المعيشية فى البلديات الليبية الرئيسية، فى إطار صندوق الطوارئ لأفريقيا التابع للاتحاد الأوروبى".

وسيستفيد من الإجراءات الجديدة المهاجرون واللاجئون والأشخاص النازحون داخليا، والعائدون والمجتمعات المضيفة على حد سواء.