سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-3-2018 واستقرار العملة السعودية







كتبت- دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-3-2018، مسجلا 4.67 جنيه للشراء و4.70 جنيه للبيع بأخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى اليوم، كالتالى..



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6846 جنيه للشراء

4.7112 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى اليوم

وزارة الإسكان السعودية تسعى لزيادة التمويل العقارى بحلول 2020

قال وزير الإسكان السعودى ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تسعى لزيادة حجم التمويل العقارى إلى 502 مليار ريال (133.9 مليار دولار) بحلول 2020 من 290 مليارا حاليا.

وذكر الحقيل خلال مؤتمر للإسكان أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل، بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان فى الماضى.