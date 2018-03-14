video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سعد الحريرى يرأس وفد لبنان فى "روما 2" لدعم الجيش والقوى الأمنية

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:47 م
سعد الحريرى يرأس وفد لبنان فى "روما 2" لدعم الجيش والقوى الأمنية رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى





كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

يتوجه سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما لحضور مؤتمر دعم لبنان "روما 2" لدعم الجيش والقوى الأمنية، وقال الحريرى عن تزامن المؤتمر مع الذكرى الـ13 لتيار 14 آذار "ربما ليست مصادفة أن أتوجه اليوم فى الذكرى الثالثة عشر لـ14 آذار إلى روما على رأس وفد لبنان إلى مؤتمر دولى لدعم حماة السيادة والاستقرار فى لبنان".

 

وأضاف البيان "تدعيم الدولة وبناؤها، وسيادة لبنان وحريته، كانت المطالب التى التف حولها أكثر من مليون لبنانى نزلوا إلى الساحات فى ذلك اليوم التاريخى قبل 13 سنة، ونحن اليوم نواصل النضال لتحقيق هذه المطالب من كل المواقع وفى كل المعتركات الحكومية والسياسية والانتخابية.

 

وأوضح أن 14 آذار انطلق من شهادة الرئيس رفيق الحريرى، ليشكل محطة فاصلة لا يمكن أن تمحى من وجدان اللبنانيين الذين يتطلعون لقيام دولة العدالة والاستقرار، ومن وجدان تيار المستقبل، وسيبقى علامة فارقة فى تاريخ لبنان وعنوانا للحرية والسيادة ورفض الهيمنة والوصاية، وجسرا للعبور الحقيقى إلى الدولة وإرادة الشرعية التى تعلو فوق كل الإرادات.

 

ومن المقرر غدا فى مؤتمر "روما 2" لدعم الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى، أن تتواجد 41 دولة بالإضافة إلى الناتو بصفة مراقب، بينما سيترأس الحريرى وفد لبنان المؤلف من وزراء الدفاع يعقوب الصراف والداخلية ​نهاد المشنوق​ والخارجية ​جبران باسيل​ وقائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف، وسيرأس الجلسات إلى جانب الحريرى وزير الخارجية الإيطالى انجلينو ألفانو.

 

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة برنيلا كارديل بعد لقائها رئيس الجمهورية اللبنانى ميشال عون منذ يومين أن المؤتمر سيناقش خطة لبنانية مرحلية وعلى مدى 5 سنوات لحاجات القوات المسلحة من العتاد العسكرى، بهدف تمكينها من "بسط سلطة مؤسسات الدولة على الأراضى اللبنانية".

 

وأوضحت مصادر لبنانية لصحيفة المستقبل اللبنانية أن "روما 2" لا يُعتبر مؤتمرا لإعلان التزامات مالية، إنما هو مؤتمر سياسى يجدد فيه المجتمع الدولى دعمه والتزامه بمؤسسات الدولة اللبنانية العسكرية والأمنية، ويؤكد من خلاله أن أمن لبنان واستقراره يشكلان عنصرا أساسيا فى استقرار المنطقة ككل"، مؤكدة أن "المؤتمر سيجسد دعما عالميا للبنان يليه إعلان مبادرات ومساعدات من الدول المشاركة فيه كل على حده خلال العام الجاري".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس القبرصى يبحث فى اتصال هاتفى مع سعد الحريرى التطورات الإقليمية

سعد الحريرى يدعو لسحب قضية الفنان زياد عيتانى من التجاذب السياسى والإعلامى

سعد الحريرى ينشر سيلفى يجمعه مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان

صور.. لحظة وصول رئيس وزراء لبنان سعد الحريرى إلى السعودية

لبنان

روما 2

سعد الحريرى

الامم المتحدة

14 اذار

الجيش اللبنانى




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة