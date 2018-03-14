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ستيف بانون: التقليل من فرص مارين لوبان للفوز برئاسة فرنسا 2022 "خطأ جسيم"

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:35 م
ستيف بانون: التقليل من فرص مارين لوبان للفوز برئاسة فرنسا 2022 "خطأ جسيم" ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب





أ ش أ
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اعتبر ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن من يقللون من قدر مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى ومن فرص فوزها فى الانتخابات الرئاسية فى عام 2022 "يرتكبون نفس الخطأ الجسيم، الذى وقع فيه أولئك الذين استهانوا بدونالد ترامب".

ورأى ستيف بانون - فى حوار سينشر غدا فى مجلة (فالور أكتويل) - أن القواعد الانتخابية لحزب "الجبهة الوطنية" الذى تتزعمه لوبن ولدونالد ترامب واحدة وتمثل العمال والطبقة الوسطى، واعتبر ستيف بانون - الذى دعى لمؤتمر حزب الجبهة الوطنية قبل أيام قليلة بمدينة (ليل) الفرنسية - أن حزب مارين لوبان، تحول لحزب معارض بعد أن تجاوز مرحلة الاحتجاج ويسعى لتوسيع قاعدته للوصول إلى الحكم.

وأكد بانون، أن كل الأحزاب الشعبوية فى العالم تمر بهذه المرحلة الانتقالية وأنه يرى فى مارين لوبان زعيمة للحركة الشعبوية فى أوروبا، وأعرب عن اعتقاده أن مارين لوبن يمكنها الفور بالانتخابات الرئاسية فى عام 2022 بالرغم من إخفاقها أمام الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون فى انتخابات 2017، والذى أرجعه إلى التحالف الذى تشكل من كل النخبة الفرنسية والمؤسسات الدولية، وتابع ستيف بانون، "لست مروجا أو وكيلا لها، ولكنى أعتقد أن الذين يرون أنها انتهت يخطئون وسيؤكد المستقبل ذلك".


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