زحام مرورى داخل نفق زهراء المعادى بسبب سقوط حمولة رخام من مقطورة

زحام مرورى داخل نفق زهراء المعادى بسبب سقوط حمولة رخام من مقطورةالأربعاء، 14 مارس 2018 08:52 ص
زحام مرورى بنفق زهراء المعادى - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
ظهرت كثافات مرورية داخل نفق زهراء المعادى، بسبب سقوط حمولة رخام من مقطورة، مما أدى إلى توقف حركة السيارات بالطريق للمتجه إلى المعادى، وانتقلت أوناش المرور ﻹزالة حطام الحادث وتسيير حركة المرور.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة داخل نفق زهراء المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة
انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة