زحام مرورى داخل نفق زهراء المعادى بسبب سقوط حمولة رخام من مقطورة







كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية داخل نفق زهراء المعادى، بسبب سقوط حمولة رخام من مقطورة، مما أدى إلى توقف حركة السيارات بالطريق للمتجه إلى المعادى، وانتقلت أوناش المرور ﻹزالة حطام الحادث وتسيير حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة داخل نفق زهراء المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.