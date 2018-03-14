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الأربعاء، 14 مارس 2018 06:49 م
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زحام مرورى بسبب انقلاب أتوبيس بطريق السويس الصحراوى

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:01 م
زحام مرورى بسبب انقلاب أتوبيس بطريق السويس الصحراوى زحام مرورى - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس أمام مدينة الرحاب بطريق السويس الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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