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روسيا: 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا منذ فتح الممر الإنسانى

الأربعاء، 14 مارس 2018 09:13 ص
روسيا: 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا منذ فتح الممر الإنسانى الغوطة الشرقية- أرشيفية





رويترز
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ممثل لمركز مراقبة وقف إطلاق النار الروسى فى سوريا قوله، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 300 شخص غادروا منطقة الغوطة الشرقية منذ فتح ممر إنسانى هناك.

ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال فلاديمير زولوتوخين قوله "منذ بدأ الممر الإنسانى فى العمل بمنطقة الغوطة الشرقية غادر أكثر من 300 شخص وأغلب هؤلاء الناس غادروا فى الأيام القليلة الماضية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق اليوم ، خروج قرابة 148 مدنيا من الغوطة الشرقية بريف دمشق أثناء الهدنة الإنسانية.

وقال اللواء يورى يفتوشينكو رئيس مركز "حميميم" للمصالحة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إن 148 مواطنا سوريا بينهم 79 طفلا تمكنوا من مغاردة الغوطة الشرقية، ويتواجدون الآن فى مركز إيواء مؤقت حيث يتم تقديم المساعدات المطلوبة إليهم.


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الدفاع الروسية: خروج 148 مدنيا من الغوطة الشرقية أثناء الهدنة الإنسانية

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