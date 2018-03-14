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الأربعاء، 14 مارس 2018 02:26 م
خالد صلاح
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روسيا وسوريا توقعان مذكرة تعاون حول التحقيق فى الجرائم وتبادل المعلومات

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:44 م
روسيا وسوريا توقعان مذكرة تعاون حول التحقيق فى الجرائم وتبادل المعلومات القوات الروسية فى سوريا - أرشيفية





أ ش أ
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وقعت روسيا وسوريا مذكرة تعاون للمساعدة فى التحقيق فى الجرائم وتبادل المعلومات بشأن الأشخاص المتورطين فى ارتكاب جرائم إرهابية، مما سيسمح باتخاذ قرار فورى فى التحقيق فى القضايا الجنائية لهذه الفئة.

وذكرت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، أن رئيس اللجنة الكسندر باستريكين، زار سوريا، أمس، وبحث مع رئيس مكتب الأمن الوطنى السورى اللواء على مملوك، الجرائم الإرهابية، بما فيها التى ارتكبت بحق العسكريين الروس فى سوريا.

 

 

 


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