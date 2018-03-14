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روسيا تعلن تمديد الهدنة الإنسانية فى دوما بالغوطة السورية

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:57 م
روسيا تعلن تمديد الهدنة الإنسانية فى دوما بالغوطة السورية وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو





(رويترز)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تمديد الهدنة الإنسانية فى دوما بالغوطة الشرقية بسوريا يومين آخرين، وفق ما ذكرت وكالة "انترفاكس" الروسية.

 


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الهدنة الإنسانية

الغوطة السورية

دوما




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