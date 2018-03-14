روسيا: بومبيو لن يكون أقل تشددا من تيلرسون







رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مبعوث موسكو إلى الاتحاد الأوروبى قوله، اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك ما يدعو روسيا للاعتقاد أن مايك بومبيو الذى اختاره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزيرا جديدا للخارجية سيتبع نهجا أقل تشددا من سلفه.

وأقال ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون أمس الثلاثاء بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن التعامل مع كوريا الشمالية وروسيا وإيران. واختار ترامب للمنصب حليفه بومبيو الذى كان مدير المخابرات المركزية.