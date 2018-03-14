رفع 25 طن قمامة ونواتج تطهير فى حملة بالمنوفية







المنوفية - محمد فتحى

شن مجلس مدينة أشمون حملة مكبرة للنظافة والتجميل بالوحدة المحلية بدروة، تحت إشراف المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بحضور أحمد جمال نائب رئيس المدينة، وعبد العزيز السعدنى مساعد رئيس المدينة رئيس الوحدة المحلية بطليا.

أسفرت الحملة عن رفع 25 طن قمامة بزمام الوحدة، كما تم إصلاح كشافات الإنارة المعطلة، حيث تم إصلاح 35 كشافا.

وأكد الزفزافى استمرار أعمال النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية للوحدات المحلية التابعة لأشمون.