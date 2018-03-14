رفض طلب مطلق المطربة "بوسى" لرد قاضى جنح النزهة







كتب كريم صبحى

قضت محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى، اليوم، برفض طلب الرد المقام من عزة العشرى محامية مطلق المطربة بوسى، ضد قاضى جنح النزهة، وإعادة القضية لنفس الدائرة بجلسة 21 مارس.

كانت محامية مطلق المطربة بوسى، طالبت برد القاضى الذى ينظر قضية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لموكلها، بسبب بطء إجراءات التقاضى، وعدم الفصل فى القضية رغم صدور تقرير الطب الشرعى، الذى أكد أن التوقيع الموجود فى الشيكات بخط يد بوسى.