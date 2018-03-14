"رجال أعمال إسكندرية" تبحث احتياجات رشيد للأورام ومستشفى برج العرب







الإسكندرية- هناء أبو العز

نظمت اللجنة الصحية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة الدكتورة أمينة حساب،زيارة إلى مركز رشيد محمد رشيد لعلاج الأورام، وذلك بحضور المهندس محمد صبرى رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمجد العتال الأمين العام، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب بجامعة الأسكندرية.



وكشف من جانبه المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية،فى بيان له اليوم أن اللقاء ناقش احتياجات كلاً من "مركز رشيد محمد رشيد لعلاج الأورام - مستشفى برج العرب - بنك الدم الرئيسي بداخل مستشفى الشاطبي الجامعي"، فيما تم بحث سبل التعاون بين الجمعية وكلية الطب والتى تتمثل فى امكانية تدريب مجموعة من الإداريين العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية بمركز الشرق الأوسط للتنمية التابع للجمعية، بالإضافة إلى بحث إماكنية الأستفادة من مستشفى "جمال حمادة" المتواجدة بمنطقة بشائر الخير بغيط العنب فى أنشاء عدد فصول التمريض بداخلها.



وأشار المهندس محمد صبري، أن الجمعية ستتولي مهام تطوير مجموعة من الوحدات الصحية، ويتم ربط عملاء وموظفى المشروع الخاص بالجمعية بهذه الوحدات للحصول على خدمات طبية والأهتمام بتطوير مستشفى برج العرب وذلك عن طريق الأستعانة بوحدة مواطنة الشركات بالجمعية، والتى تضم العديد من الشركات العالمية والمصرية والتى يمكن أن يتم عرض إحتياجات المستشفى على هذه الشركات ويتم عمل خطة تسويق لهذه المستشفى عن طريق شركة تسويق متخصصة.



شارك باللقاء الدكتور عادل رمضان وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور علاء قنديل أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بكلية الطب، والدكتور شادى حسن فاضل أستاذ الأورام ومدير مستشفى برج العرب، والدكتور وائل نبيل رئيس قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور علا شراكي رئيس قسم الباثولوجيا الأكلينيكية بكلية الطب، والدكتور وسام الجندي أستاذ التحاليل الطبية والمشرف على بنك الدم الرئيسي بمستشفي الشطبي الجامعي.