رئيس وزراء فرنسا الأسبق ينتقد تريزا ماى لاتهامها روسيا بالتورط فى مقتل جاسوسها







كتب: أحمد علوى

انتقد رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق جان بيير رافاران، رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، لاتهامها روسيا بالتورط فى تسميم جاسوسها (العقيد الروسى السابق) سيرجى سكريبال قبل انتهاء التحقيق.

وقال رافاران فى مقابلة مع قناة "ال سى اى ال" الفرنسية، أعتقد أن تريزا ماى ذهبت بعيدا جدا فى رد فعلها الذى قدمته، وذلك دون أدلة ثابتة تسمح بتوجيه الاتهامات.

وأضاف أنه يجب على الأطراف تجنب تصعيد الوضع، موضحا أن روسيا تعتبر مثل هذه الاتهامات من جانب السلطات البريطانية وكأنها "عامل عنف وعدوان ضد روسيا من جانب الغرب". كما دعا لأخذ الرأى العام فى روسيا بعين الاعتبار.

وكانت ماى أعلنت الاثنين الماضى، أنه "من المرجح جدا" أن روسيا متورطة فى تسميم العقيد الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته فى الأراضى البريطانية.

من جهتها وصفت الخارجية الروسية هذه الاتهامات بأنها "بداية للحملة السياسية الإعلامية المبنية على الاستفزاز".

وذكر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن السلطات البريطانية لم تقدم أى أدلة أو طلب رسمى بهذا الصدد.

وكان العقيد السابق فى الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجى سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) نقلا إلى المستشفى فى مدينة سالزبورى جنوب غربى إنجلترا، فى 4 مارس الجارى، وهما فى حالة حرجة بعد تسممهما بمادة كيميائية مجهولة.

وأكدت الحكومة البريطانية فيما بعد أن التسميم تم بواسطة غاز أعصاب روسى الصنع.

وكان سكريبال حصل على حق اللجوء فى بريطانيا بعد عملية تبادل الجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010.