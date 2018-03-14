رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن استعداده لتقديم استقالته لحل الأزمة السياسية بالبلاد







(أ ش أ)

قال روبرتو فيكو، رئيس وزراء سلوفاكيا، إنه مستعد لتقديم استقالته كوسيلة لحل الأزمة السياسية التى حدثت بسبب مقتل صحفى استقصائى وصديقته.

وصرح فيكو بأنه مستعد للاستقالة فى حالة أن يكون الشخص الذى سيخلفه فى منصب رئاسة الوزراء عضو بالحزب الديمقراطى الاشتراكى اليسارى الذى ينتمى له فيكو، حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن تصريحات فيكو تهدف إلى تفادى إجراء انتخابات مبكرة وإبقاء التحالف الحزبى المكون من ثلاثة أحزاب (الذى يشكل الحكومة الحالية) فى السلطة.

ووافق فيكو على تلك الخطة بعدما تشاور مع الحزبين الآخرين الذين يشكلان الحكومة الائتلافية مع حزبه، وهما حزب "موست هيد" الذى يمثل الأقلية المجرية والحزب الوطنى السلوفاكى المتشدد.

كان الرئيس السلوفاكى "أندريه كيسكا" اقترح القيام بتغييرات جذرية فى الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة السياسية.

وتظاهر آلاف السلوفاكيين الأسبوع الماضى للمطالبة باستقالة الحكومة.

يشار إلى أنه عثر على جثمانى الصحفى جان كوسياك البالغ من العمر 27 عاما، وصديقته مارتينا كوسنيروفا فى منزلهما ببلدة "فيلكا ماكا" الواقعة شرق العاصمة براتيسلافا، علما بأن الموضوع الصحفى الأخير غير المكتمل لكوسياك كان بشأن الأنشطة التى تقوم بها جماعة المافيا الإيطالية "ندرانجيتا" فى سلوفاكيا وعلاقتها ببعض الأشخاص القريبين من رئيس الوزراء "روبرت فيكو".