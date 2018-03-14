video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن استعداده لتقديم استقالته لحل الأزمة السياسية بالبلاد

الأربعاء، 14 مارس 2018 09:23 م
رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن استعداده لتقديم استقالته لحل الأزمة السياسية بالبلاد مظاهر سلوفاكيا





(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال روبرتو فيكو، رئيس وزراء سلوفاكيا، إنه مستعد لتقديم استقالته كوسيلة لحل الأزمة السياسية التى حدثت بسبب مقتل صحفى استقصائى وصديقته.

وصرح فيكو بأنه مستعد للاستقالة فى حالة أن يكون الشخص الذى سيخلفه فى منصب رئاسة الوزراء عضو بالحزب الديمقراطى الاشتراكى اليسارى الذى ينتمى له فيكو، حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن تصريحات فيكو تهدف إلى تفادى إجراء انتخابات مبكرة وإبقاء التحالف الحزبى المكون من ثلاثة أحزاب (الذى يشكل الحكومة الحالية) فى السلطة.

ووافق فيكو على تلك الخطة بعدما تشاور مع الحزبين الآخرين الذين يشكلان الحكومة الائتلافية مع حزبه، وهما حزب "موست هيد" الذى يمثل الأقلية المجرية والحزب الوطنى السلوفاكى المتشدد.

كان الرئيس السلوفاكى "أندريه كيسكا" اقترح القيام بتغييرات جذرية فى الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة السياسية.

وتظاهر آلاف السلوفاكيين الأسبوع الماضى للمطالبة باستقالة الحكومة.

يشار إلى أنه عثر على جثمانى الصحفى جان كوسياك البالغ من العمر 27 عاما، وصديقته مارتينا كوسنيروفا فى منزلهما ببلدة "فيلكا ماكا" الواقعة شرق العاصمة براتيسلافا، علما بأن الموضوع الصحفى الأخير غير المكتمل لكوسياك كان بشأن الأنشطة التى تقوم بها جماعة المافيا الإيطالية "ندرانجيتا" فى سلوفاكيا وعلاقتها ببعض الأشخاص القريبين من رئيس الوزراء "روبرت فيكو".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..العالم هذا المساء.. شهيد وعشرات المصابين الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال.. مظاهرات ضخمة تجتاح سلوفاكيا احتجاجا على الفساد.. حريق هائل فى سوبر ماركت بالمكسيك.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول لـ16 قتيلا

صور.. مظاهرات ضخمة تجتاح سلوفاكيا احتجاجا على الفساد

سلوفاكيا

اخبار سلوفاكيا

ازمة سياسية




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة