رئيس مركز بلاط: استكمال أعمال مشروع منفذ بيع الجملة بتكلفة 2 مليون جنيه







الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد استكمال العمل فى تنفيذ المول التجارى التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 2 مليون و350 ألف جنيه، حيث تم البدء فى أعمال الحفر والتجهيز على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 5 أشهر من بدء العمل.

وقال عباس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية لمواطنى مركز ومدينة بلاط بأسعار مخفضة بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حيث تم تخصيص الأرض والبدء فى العمل فى زمن قياسى، ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروع فور الانتهاء من أعمال الإنشاءات خلال 5 أشهر من الآن.

كما أعلن المهندس عادل عباس إشهار أول شركة مصرية مساهمة على مستوى محافظة الوادى الجديد بقرية البشندى التابعة للمركز، وذلك لبدء أعمال مشروع استزراع الظهير الصحراوى بإجمالى 200 فدان تم توزيعها على 40 شابا من أهالى القرية، وفقا للشروط المعلن عنها مسبقا، حيث تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بإشهار الشركة والبدء الفعلى فى أعمال المشروع الزراعى.

وقال عباس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن إشهار الشركة المساهمة جاء نتيجة الجدية التى ظهر بها شباب الخريجين فى الحرص على استغلال الفرصة التى وفرتها المحافظة لهم بمنح كل شاب 5 أفدنة لزراعتها، حيث بدأ الشباب فى إجراءات الإشهار الفعلى بتشكيل مجلس إدارة للشركة ووضع الخطط الزمنية لتنفيذ مشروعاتهم الزراعية فى القرية، مؤكدا أنه من المقرر توزيع أراضى الظهير الزراعى لقرية أولاد عبد الله على المنتفعين بالقرية لزراعة 200 فدان يتم توزيعها على 40 شابا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بالتوسع فى المشروعات الزراعية لصالح شباب الخريجين.