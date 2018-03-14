رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة:الاقتصاد المصرى تغير بعد معاناة 7 سنوات







رسالة واشنطن عبد الحليم سالم

أكد المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، على تغيير وضع الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال الفترة الحالية عن السبع سنوات الماضية.

وأضاف خلال حلقة نقاشية فى جامعة جونز هوبكنز فى واشنطن بعنوان "الاقتصاد الخاص المصرى فى بييئة إقليمية صعبة"، أن الاقتصاد منذ 7 سنوات كان يعانى من صعوبة تدبير العملة لشراء مستلزمات الإنتاج، كما كان يعانى من نقص الطاقة أيضًا، إلا إن الوضع تغير حاليًا.

وقال طارق توفيق، إن الاقتصاد شهد نموا فى مختلف المجالات، منها المجال الصناعى، معتبرًا أن تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 غير العملية برمتها لأنه حل مشكلة تدبير العملة تماما.

وأشار توفيق إلى أن مشكلة الطاقة تم حلها أيضًا، وهناك فائض، ما ساهم فى النمو المستدام للصناعات، وبالتالى توسيع رقعة الأسواق، لافتا إلى أن الصادرات عام 2017 نمت بنحو 20٪ ، كما نمت مختلف القطاعات.

واستعرض توفيق ما تم من إصلاح تشريعى فى مجال القوانين الاقتصادية، مثل قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية، وغيرها من القوانين التى صدرت فى مصر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن ما يتم من تشريعات يهدف إلى القضاء على البيروقراطية، وتحقيق المزيد من الشفافية.

وحول جاذبية مصر للاستثمار ذكر توفيق فى كلمته أن مصر نافذة لـ1.6 مليار نسمة فى قارة إفريقيا تربطنا بهم اتفاقيات تجارية يمكن للمنتجات التى تصنع فى مصر من دخول أسواق إفريقيا والدول العربية وأيضا أوروبا، وهو ما لا يتحقق فى دول كثيرة بخلاف العمالة الرخيصة بمصر وتوافرها.

وأوضح رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن هناك تغير فى مناخ الأعمال والاستثمار، وبدون مواجهة حقيقية للبيروقراطية لن نحقق معدلات النمو التى نريدها، معتبرا أن العامين المقبلين سيشهدان المزيد من الإصلاحات فى طريق التقدم.

وحول ما يتم من إجراءات لدعم القطاع الخاص، أكد طارق توفيق إنه تم فتح الباب للتجارة فى الغاز البيع والشراء والتصدير للقطاع الخاص، بدليل اتفاق شركات خاصة على استيراد الغاز من إسرائيل، مؤخرًا هذا أمر أراه إيجابى للغاية.

ونفى توفيق معاناة الصناعة أو الاقتصاد من أزمة مياه ردًا على مداخلة أحد المشاركين، لافتًا إلى أن هناك إجراءات تتم بهدف دعم الزراعة والرى الحديث واستخدام الآبار الجوفية فى زراعة الصحراء، قائلًا إن مياه النيل منحة من الله، هكذا يعتبرها كل مصرى ولا توجد مشكلة حتى الآن فيها.