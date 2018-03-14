رئيس جهاز مدينة السادات: أطالب المصريين بالنزول لانتخابات الرئاسة







المنوفية _ محمد فتحى

دعا المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات، جميع المصريين للنزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر إقامتها أيام 26,27,28 مارس القادم.

جاء ذلك، خلال الحملة التى نظمتها " كلنا معاك من أجل مصر" تحت رعاية النائب الدكتور سامى المشد عضو مجلس النواب عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، مؤتمر جماهيرى حاشد بالمنطقة الثامنة بمدينة السادات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، وذلك بحضور عدد من نواب المحافظة على رأسهم، النائب محمود محى الدين عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أشمون، النائب إبراهيم خليف عضو مجلس النواب عن دائرة تلا_ الشهداء، وعدد من نواب رئيس جامعة السادات، الدكتور حمدى عمارة نائب رئيس جامعة السادات لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء جامعة السادات، والدكتور أسامة حلمى السعيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصلب المخصوص، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الامن، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ،والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية .

مؤكدا أن، الدولة المصرية تتعرض لحملة شرسة من قبل دول الغرب، سواء كانت أمريكا أو إسرائيل أو بريطانيا وتركيا، وعلى الجميع الوقوف بجانب قواتنا المسلحة والشرطة المصرية ضد الارهاب .