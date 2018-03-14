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رئيس جهاز التنطيم والإدارة يصل الشرقية للمشاركة فى ندوة بجامعة الزقازيق

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:22 ص
رئيس جهاز التنطيم والإدارة يصل الشرقية للمشاركة فى ندوة بجامعة الزقازيق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
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استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة .
 
ومن المقرر أن يشارك محافظ الشرقية وبرفقته رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، فاعليات ندوة تحت عنوان " ذوي الإعاقة طاقات منتجة في قانون الخدمة المدنية " والتي ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بالتعاون مع جامعة الزقازيق بحضورالدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة.

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