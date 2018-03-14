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رئيس جامعة القاهرة: الإجراءات المالية تتم وفق نظام إلكترونى لضمان الشفافية

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:17 م
رئيس جامعة القاهرة: الإجراءات المالية تتم وفق نظام إلكترونى لضمان الشفافية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة





وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة شهدت تحول سريع فى النظام الإلكترونى فى التعاملات المالية للجامعة، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة شدد على أن تكون كل حسابات الجامعة من أى نوع داخل حسابات البنك المركزى، ضمن الشفافية وعمليات الإصلاح المالى والإدارى داخل الجامعة.

وقال الخشت، إن التحول الإلكترونى للنظام المالى سوف يسهل على الطلاب إجراءات تسديد الرسوم الدراسية بدلاً من الوقوف طوابير على شباببيك الموظفين، مشيرا إلى أن الجامعة ستحول التعاملات المالية سواء مع الطلاب أو أى من المتعاملين معها من الخارج عن طريق التعاملات المالية الإلكترونية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على عدم وضع أى أعباء مالية على العاملين بالجامعة وعدم المساس بأوضاعهم فى أى مجال من المجالات خاصة فى الخدمات الطبية المقدمة لهم فى مستشفيات الجامعة، موضحاً أن الجامعة تولى أهمية كبيرة بالعاملين بها من أجل الارتقاء بمستواهم المهنى والمعيشى، بما يعود بالنفع على أدائهم فى كل قطاعات الجامعة المختلفة.

وأكد الخشت حرص الجامعة على أعمال صيانة المبانى والمنشآت فى منظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق وصيانة المصاعد، بالإضافة إلى توجيه لجنة المنشآت لمراجعة مصاعد المستشفيات الجامعية والاهتمام الدورى بها للمساهمة فى تخفيف الأعباء على المرضى وتوفير سبل الراحة لهم.

وأشار الخشت إلى مساهمة الجامعة بأبحاثها وإبتكاراتها فى مجالات ترشيد استهلاك المياه، الذى يتعلق بالخطة القومية من خلال طرح مسابقة بين طلاب الجامعة فى هذا المجال واختيار أفضل 3 مشروعات،موضحاً إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عمرو عدلى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لتنفيذ الخطة القومية لترشيد المياه، ولجنة أخرى برئاسة الدكتورسعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع تتولى بدء تطبيق ترشيد استهلاك المياة داخل الجامعة.

 

 


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الاصلاح المالى والادارى

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